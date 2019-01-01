В 2019 году Алтайский край, как и другие регионы России, приступил к реализации 12 национальных проектов, которые через шесть лет должны обеспечить России прорыв в развитии и повысить уровень жизни каждого гражданина.
Для отработки поставленных задач в Алтайском крае утверждены паспорта на 52 региональных проекта. Перед властями стояла задача, чтобы уже в этом году жители региона почувствовали первые результаты их реализации. Что сделано в регионе за минувший год и что планируется сделать - читайте в нашем проекте.
"Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамическом развитии России".