В 2019 году Алтайский край, как и другие регионы России, приступил к реализации 12 национальных проектов, которые через шесть лет должны обеспечить России прорыв в развитии и повысить уровень жизни каждого гражданина.



Для отработки поставленных задач в Алтайском крае утверждены паспорта на 52 региональных проекта. Перед властями стояла задача, чтобы уже в этом году жители региона почувствовали первые результаты их реализации. Что сделано в регионе за минувший год и что планируется сделать - читайте в нашем проекте.





